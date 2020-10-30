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Банк УРАЛСИБ запустил бесплатный онлайн - сервис по формированию налоговых деклараций для бизнеса

Банк УРАЛСИБ запустил бесплатный онлайн-сервис по формированию деклараций УСН («Упрощенная система налогообложения») и ЕНВД («Единый налог на вмененный доход») для предпринимателей. Сервис размещен на сайте https://nalog.uralsib.ru/, он позволяет сформировать декларацию быстро, в несколько шагов.

Сервис автоматически заполнит большинство полей на основе информации из открытых баз ЕГРЮЛ/ЕГРИП, произведёт все нужные расчёты и внесёт все данные в актуальный бланк декларации УСН или ЕНВД без ошибок.

  • зарегистрируйтесь на сайте
  • выберите тип декларации
  • заполните необходимые поля и сформируйте документ
  • в удобном формате — Exсel, PDF.

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Банк УРАЛСИБ активно развивает направление поддержки малого предпринимательства, предлагая клиентам удобные продукты и сервисы для запуска и ведения бизнеса. В настоящее время в линейке кредитных продуктов УРАЛСИБА для малого бизнеса — широкий спектр инструментов: от кредитования на пополнение оборотных средств и инвестиций до рефинансирования и услуг лизинга. Клиентам также доступен Бизнес-плейс — магазин решений для бизнеса, где можно на выгодных условиях приобрести услуги онлайн-бухгалтерии, онлайн-отчетности и ряд других услуг. Более 3 лет функционирует образовательный проект Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ, который позволяет начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса.

Более подробную информацию о продуктах и услугах для малого и среднего бизнеса можно получить на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» и по телефону 8-800-700-77-16.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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