Примсоцбанк приглашает бизнес на семинар по исполнению госконтрактов

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает предпринимателей на бесплатный онлайн-семинар «Кредитование на исполнение государственных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ». Мероприятие пройдёт 12 ноября на платформе Mirapolis Virtual Room.
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Начало трансляции для городов Владивосток, Арсеньев, Большой Камень, Кавалерово, Артем, Находка, Уссурийск, Фокино, Дальнегорск, Хабаровск, Петропавловск-камчатский, Иркутск, Омск, Екатеринбург и Челябинск в 09.00 по московскому времени.
В рамках семинара начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса в г. Екатеринбург Дмитрий Серегин осветит следующие темы:
• Как получить кредит на исполнение государственного контракта
• Алгоритм финансирования исполнения контракта
• Возможность кредитования без залога.
Продолжительность мероприятия – 1 час. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе Mirapolis.
Вопросы по поводу участия можно задать по телефону: 8-800-350-42-02.