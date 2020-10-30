Примсоцбанк приглашает бизнес на семинар по исполнению госконтрактов

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» приглашает предпринимателей на бесплатный онлайн-семинар «Кредитование на исполнение государственных контрактов по 44-ФЗ и 223-ФЗ». Мероприятие пройдёт 12 ноября на платформе Mirapolis Virtual Room.



Начало трансляции для городов Владивосток, Арсеньев, Большой Камень, Кавалерово, Артем, Находка, Уссурийск, Фокино, Дальнегорск, Хабаровск, Петропавловск-камчатский, Иркутск, Омск, Екатеринбург и Челябинск в 09.00 по московскому времени.В рамках семинара начальник отдела кредитования малого и среднего бизнеса в г. Екатеринбург Дмитрий Серегин осветит следующие темы:• Как получить кредит на исполнение государственного контракта• Алгоритм финансирования исполнения контракта• Возможность кредитования без залога.Продолжительность мероприятия – 1 час. Для участия необходимо зарегистрироваться на платформе Mirapolis. Вопросы по поводу участия можно задать по телефону: 8-800-350-42-02.