Правительство Бурятии расширило call-центр по приему обращений по новой коронавирусной инфекции

Дополнительно привлечены операторы из медицинских организаций города – это специалисты из учреждений первичного звена здравоохранения республики. В новом центре работают семь диспетчеров. Также продолжает функционировать call-центр на базе Территориального центра медицины катастроф, сообщают в пресс-службе правительства республики.

На многоканальный телефон «горячей линии» 8-(3012)-37-95-32 обращаются по поводу оказания медицинской помощи все жители республики. Только за прошедшие сутки отработано 682 обращения по вопросам, связанным с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Работа операторов «горячей линии» продолжается в круглосуточном режиме.

Также звонки принимает диспетчерская служба 112. За весь период на номер 112 поступило 7408 звонков по вопросам коронавирусной инфекции. Кроме того, служба обзванивает заболевших или контактных о необходимости обязательной изоляции, оповещая их о постановлении Роспотребнадзора. В течение суток в среднем 720 жителей республики оповещают по постановлениям санитарных врачей об изоляции.

Задать вопросы о профилактических мероприятиях эпидемиологической службе можно по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия: 89021693540, 411078 и 412883