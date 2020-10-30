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Российская экономика постепенно восстанавливается

Несмотря на тревожное состояние бизнеса, в октябре экономика РФ вышла на некоторое плато, передает РБК цитату министра экономического развития Максима Решетникова.

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Настроение сейчас, когда мы видим текущие цифры по заболеваемости, — ясно, что оно тревожное у бизнеса. Но в то же время, когда мы смотрим на цифры, мы видим по сентябрьским, по октябрьским чуть меньше, что восстановление идет, в сентябре оно шло активно. В октябре мы видим, что на некоторое плато мы вышли. В то же время обороты по контрольно-кассовой технике восстановились, перевозки по железной дороге восстановились. <...> При этом нужно понимать, что та ситуация, с которой мы столкнулись, — это отклонение от траектории. Российская экономика вслед за мировой «вильнула». Сейчас мы постепенно возвращаемся на эту траекторию, — говорит он.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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