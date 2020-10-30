Росприроднадзор Приангарья начал проверку после публикации видео с нечистотами, которые сливаются  в  Ангару

Управление Росприроднадзора по региону начало проверку после публикации ролика в интернете со сливом нечистот в реку Ангару в Иркутске, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

Накануне в соцсетях появилось видео, где видно, как в реку идет сброс воды, имеющей желто-коричневый цвет. В подписи к ролику автор указал, что при этом исходил «отвратительный запах». Происходящее он запечатлел у Московских ворот на Нижней набережной Ангары.

«Выехали сотрудники Росрыболовства и Росприроднадзора, отобрали пробы. Будут проводить проверку под нашим руководством (Байкальской межрегиональной природоохранной прокуратуры – Прим. ред.)», – отмечается в сообщении.