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Пытавшийся спасти свои деньги от мошенников житель Братска отдал обманщикам 512 тысяч рублей

53-летний мужчина из города Братска Иркутской области лишился 512 тысяч рублей, пытаясь спаси их от мошенников, сообщает региональная полиция.

Установлено, что накануне гражданину позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он сообщил, что со счета мужчины пытаются снять деньги неизвестные.

«Для «отмены» операции потребовались данные банковской карты, в том числе трехзначный код с обратной стороны и пароли, поступившие в СМС-сообщении», – отмечается на сайте полиции.

После этого со счета братчанина были списаны все деньги.

По факту происшествия проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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