Ипотеку на строительство загородных домов будут давать в России с 2021 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до июля 2021 года разработать меры по поддержке индивидуального жилищного строительства, в том числе, предоставить гражданам возможность брать ипотеку на возведение загородных домов, сообщает «Российская газета».
Читайте также:
Такое поручение было дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.
Кроме того, будут внесены поправки по реализации программ расселения ветхого жилья и поддержаны низкомаржинальные проекты жилищного строительства.
Также будет оцениваться эффективность реализации региональными властями мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий к 2030 году – не менее 5 миллионов семей ежегодно должны быть обеспечены жильем. Строительство же домов должно вырасти до 120 миллионов квадратных метров в год.