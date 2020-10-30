Ипотеку на строительство загородных домов будут давать в России с 2021 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до июля 2021 года разработать меры по поддержке индивидуального жилищного строительства, в том числе, предоставить гражданам возможность брать ипотеку на возведение загородных домов, сообщает «Российская газета».

Такое поручение было дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

Кроме того, будут внесены поправки по реализации программ расселения ветхого жилья и поддержаны низкомаржинальные проекты жилищного строительства.

Также будет оцениваться эффективность реализации региональными властями мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий к 2030 году – не менее 5 миллионов семей ежегодно должны быть обеспечены жильем. Строительство же домов должно вырасти до 120 миллионов квадратных метров в год.