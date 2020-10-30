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Ипотеку на строительство загородных домов будут давать в России с 2021 года

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству до июля 2021 года разработать меры по поддержке индивидуального жилищного строительства, в том числе, предоставить гражданам возможность брать ипотеку на возведение загородных домов, сообщает «Российская газета».

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Такое поручение было дано по итогам расширенного заседания президиума Госсовета.

Кроме того, будут внесены поправки по реализации программ расселения ветхого жилья и поддержаны низкомаржинальные проекты жилищного строительства.

Также будет оцениваться эффективность реализации региональными властями мероприятий, направленных на улучшение жилищных условий к 2030 году – не менее 5 миллионов семей ежегодно должны быть обеспечены жильем. Строительство же домов должно вырасти до 120 миллионов квадратных метров в год.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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