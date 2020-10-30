Новости

Причиной загрязнения Ангары в Иркутске стала авария на канализационной станции

Предполагаемое загрязнение реки Ангары в Иркутске произошло из-за аварии на канализационной насосной станции МУП «Водоканал», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру.

«Проблема возникла из-за аварии на канализационной насосной станции МУП «Водоканал», вчера ее устранили. После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности», – цитирует агентство сообщение ведомства. В настоящее время также оценивается размер ущерба природе.

Напомним, проверка началась после публикации в соцсетях видео, на котором был запечатлен слив нечистот в Ангару.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Советник губернатора Приангарья призвал предпринимателей присоединиться к помощи медикам
Диагностический центр Иркутска со 2 ноября будет брать анализы на COVID-19 по записи
За сутки в Иркутской области умерли 17 человек с коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании