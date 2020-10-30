Правительство не видит причин для нового локдауна

Мы четко понимаем, как нужно действовать. И поэтому не планируем вводить тотальные ограничительные меры, запускать так называемый общенациональный локдаун, когда экономика, работа бизнеса фактически полностью останавливается, передает РБК цитату Владимира Путина.

Для МСП в наиболее пострадавших секторах президент предложил продлить уже предоставленную отсрочку по налогам и страховым взносам еще на три месяца. Также уже принято решение продлить на весь следующий год мораторий на плановые проверки малого бизнеса. Тем самым мы снижаем и административную, и налоговую нагрузку на десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы граждан, поддерживаем рабочие места и доходы людей.