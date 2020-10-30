Директор галереи Виктора Бронштейна проведет онлайн-экскурсию 3 ноября

Директор галереи Виктора Бронштейна Ольга Бронштейн проведет авторскую онлайн-экскурсию 3 ноября в 21:00, сообщает пресс-служба организации.

Мероприятие будет посвящено постоянной экспозиции с работами Даши Намдакова и авторскими куклами его семьи. Впервые Ольга Бронштейн расскажет, как возникла идея открыть выставку Даши Намдакова в Иркутске; как экспозиция менялась и развивалась в течение пяти лет; почему те или иные экспонаты стали частью коллекции.

«Первая встреча с всемирно известным скульптором в Лондоне; визит в мастерские итальянского города Пьетрасанта; поездка в семейную мастерскую в Бурятии; любимые и самые ценные работы в экспозиции – обо всем этом расскажет директор галереи», – отмечается в сообщении.

В середине ноября постоянная экспозиция будет закрыта на реконструкцию, а уже к концу года откроется в новом формате.

Мероприятие пройдет в рамках всероссийской «Ночи искусств». Увидеть экскурсию можно будет в аккаунте @vbgallery в Instagram.

«Ночь искусств» – это последняя возможность увидеть выставку такой, какая она сейчас. В течение пяти лет она менялась. Каждый экспонат появился в коллекции не просто так, у каждой работы – своя история. Видео-экскурсия – это в каком-то смысле подведение итогов перед новым этапом, повод поделиться тем, что обычно было частью закулисья», – приводятся в сообщении слова Ольги Бронштейн.