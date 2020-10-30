Иркутская область вошла в «зеленую» зону по организации ЕГЭ-2020

По итогам проверки Иркутская область по России заняла 24 место из 85, войдя в «зеленую» зону, то есть в число 38 лучших субъектов РФ, сообщают в областной администрации.

- Этот год был непростой. Сдача экзаменов проходила в сложных условиях, необходимо было четко соблюдать все меры эпидемиологической безопасности, при этом не нарушая хода экзаменов, следить за психологическим состоянием выпускников. Нам удалось отработать в штатном режиме без серьезных технических и организационных сбоев, - отметил руководитель службы по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области Максим Парфёнов.

Напомним, ЕГЭ -2020 в этом году в Иркутской области сдавали 12,2 тысячи человек. В регионе 56 стобалльных результатов по русскому языку, литературе, математике, информатике, истории, физике, обществознанию и химии. Пять выпускников Иркутской области сдали ЕГЭ на 100 баллов сразу по двум предметам.

- Мы уже начали подготовку к экзаменационной кампании-2021. Если сохранится риск распространения новой коронавирусной инфекции, готовы обеспечить выполнение всех рекомендаций Роспотребнадзора в пунктах проведения ЕГЭ и ОГЭ, – отметили в минобре региона.