Искусственное футбольное поле за 8,8 млн рублей постелили на стадионе в Ангарске

Футбольное поле из искусственных материалов уложили на стадионе «Ангара» в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» в городе Ангарске Иркутской области за 8,8 миллиона рублей, сообщает региональное правительство.

На покупку комплекта футбольного покрытия направили 6,7 миллиона рублей федерального бюджета, остальные деньги взяты из региональной казны. Работы проведены за счет муниципального бюджета.

На стадионе «Ангара» также завершается капитальный ремонт спортивного ядра и восточной трибуны в рамках реализации госпрограммы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы. Ремонт на стадионе был начат в 2019 году и завершатся к концу 2020-го.

В дальнейшем на этом объекте планируется отремонтировать западную трибуну.