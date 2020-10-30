Волонтеры «Ростелекома» в Иркутске перешли на онлайн-формат работы

Первая встреча в новом учебном году волонтеров «Ростелекома» с воспитанниками центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей в Иркутске, прошла в онлайн-формате. Мероприятие началось с игры «Корсары Online». Дети в роли корсаров пиратского космического корабля следовали уставам своих команд, боролись за авторитет, участвовали в приключениях, сообщают в компании.

Путешествие проходило в формате интерактивного рассказа, где игрокам предстояло голосовать, чтобы принять коллективное решение. Ситуации, с которыми они сталкивались, ставили ребят перед двумя вариантами: действовать по праву силы или же учитывать мнения всех членов команды. В ходе игры подростки научились совместно принимать решения и считаться с точкой зрения товарищей. В финале общение продолжилось за виртуальным чаепитием.

«Огромная благодарность волонтерам “Ростелекома” за проведенное мероприятие. Ребята с радостью участвовали в игре. Они с нетерпением ждут новых встреч в интересном для них онлайн-формате, — отметил куратор образовательной программы «Полдень» Сергей Чумаков. — Сегодня дети поделились настроением, рассказали о своих делах, успехах и планах. Вместе с волонтерами обсудили произошедшие за этот год изменения».

До пандемии сотрудники компании два раза в месяц проводили для подростков центра сюжетно-ролевые и профориентационные занятия и помогали им овладеть навыками, которые пригодятся в самостоятельной жизни. Теперь формат занятий изменен с офлайна на онлайн.

«Помощь детям — приоритетное направление волонтерской деятельности нашей компании. В нынешних условиях вынужденной изоляции из-за пандемии коронавируса подростки, которые остались без попечения родителей и живут в государственных учреждениях, особенно нуждаются в заботливом и внимательном отношении наставников. Поэтому мы и дальше продолжим заниматься с воспитанниками этого Центра», — подчеркнул директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман.