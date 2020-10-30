Звонившие от лица руководства полиции Приангарья мошенники похитили у пенсионера 2 млн рублей

75-летний пенсионер отдал мошенникам, звонившим ему от лица банка и руководства региональной полиции, 2 миллиона рублей, сообщается на сайте ГУ МВД России по региону.

Источник: https://www.admnvrsk.ru/

Установлено, что накануне мужчине позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, назвав при этом личные данные гражданина – фамилию, имя, отчество, а также количество денег, находящихся на карте.

«Лжесотрудник банка указал на то, что им зафиксирована попытка мошеннических действий, поэтому деньги следует снять, не сообщая об этом никому, и перевести на строго определенные счета в других банках», – отмечается в сообщении.

Чтобы окончательно ввести в заблуждение пожилого человека, подельник преступника неоднократно звонил мужчине от имени руководителя полиции региона и предупреждал, что благодаря действиям гражданина ведется работа по поимке аферистов в банковском секторе, поэтому все финансовые операции должны быть конфиденциальны.

Также установлено, что ранее потерпевший пользовался неизвестным мобильным приложением, в котором сообщил свои персональные данные, а также сведения о банковской карте, сроке ее действия и код безопасности.

В настоящее время полиция устанавливает взаимосвязь между этими событиями, а также проводит мероприятия по розыску владельцев счетов, используемых в этой мошеннической схеме.