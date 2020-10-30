Население Тулуна за год сократилось на 3,9% – эксперты

Аналитики сообщили о сокращении за год численности населения города Тулуна Иркутской области на 3,9%. Такие данные предоставил Иркутскстат.

Эти цифры объясняются вынужденным переездом жителей после наводнения, случившегося минувшим летом.

Однако отток населения зафиксирован не только в Тулуне. В Зиме, Усолье-Сибирском и Нижнеудинске население за год сократилось на 1%.

«Иркутск в миграционном плане не очень привлекателен, желающих стать нашими земляками меньше, чем покинувших город в поисках лучшей доли. Общая небольшая прибавка населения в минувшем году получена в результате естественного прироста, положительного баланса рождений-смертей, перекрывшего миграционные потери. Прирост оказался минимальным – на 0,01% к 2018году», – отмечает Иркутскстат.

В Киренске зафиксирована прибавка на 0,02%, но общий положительный итог здесь, как и в Саянске, Бодайбо, Слюдянке, Байкальске, обеспечила миграция, сумевшая компенсировать потери от превышения смертей над количеством новорожденных.

Во всех других городах Приангарья население сокращалось и чаще всего под влиянием обоих демографических факторов.