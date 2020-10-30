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Власти направили 1,1 млн рублей на создание квест-комнаты «Демоны молодости: история одной зависимости» в Иркутске

Квест-комната «Демоны молодости: история одной зависимости» открылась сегодня в Иркутске. На реализацию этого проекта власти направили 1,1 миллиона рублей, деньги были выделены из федерального бюджета, сообщает пресс-служба правительства Приангарья.

«Борьба с наркоманией – это борьба за здоровое будущее молодого поколения, в которой просвещение является важным оружием. И мы, придерживаясь принципа «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать», создали этот проект. Он позволит участникам целиком погрузиться в мир наркотического обмана, и, конечно же, найти из него правильный выход», – приводятся в сообщении слова руководителя Центра профилактики наркомании Олеси Шубкиной.

Проект разрабатывался в течение 6 месяцев специалистом Центра профилактики наркомании Анастасией Поленовой. Он стал победителем всероссийского конкурса молодежных проектов, организованного Федеральным агентством по делам молодежи.

Планируется, что квест будут проходит школьники и студенты Приангарья, молодежь «группы риска». Главная задача организаторов – разъяснить последствия наркотической зависимости и оградить молодежь от пагубных привычек.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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