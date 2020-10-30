Правительство РФ увеличит средства на поддержку сельской ипотеки почти в 3 раза в 2021 году

Власти России в 2021 году планируют увеличить количество средств на поддержку сельской ипотеки почти в три раза, сообщают РИА «Новости» со ссылкой премьер-министра России Михаила Мишустина.

«По сельской ипотеке... несмотря на кризис, мы добавили полмиллиарда рублей также с подачи Государственной думы. Всего это 1,5 миллиарда рублей в этом году было направлено, что позволило 26 тысячам семей взять эту ипотеку. В следующем году мы запланировали увеличение почти в три раза – 4,1 миллиарда рублей субсидированной ставки ипотечной, чтобы, несмотря на такую непростую ситуацию, мы эту программу поддержали», – приводятся в сообщении слова Мишустина.

Напомним, «Сельская ипотека» – это льготная ипотечная программа, которая реализуется в России с 2019 года. Она позволяет получать займы на строительство домов на сельских территориях.