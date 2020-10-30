91 человек заболел коронавирусом за сутки в Иркутске

Города Иркутск остается лидером по количеству заболевших коронавирусом за сутки в регионе. По информации на 30 октября, COVID-19 за день подтвержден у 91 жителя столицы Восточной Сибири, свидетельствует карта распространения вируса в Приангарье. Всего в регионе болеют 24,3 тысячи человек.

Из 230 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 91 (всего 11 232),

в Нукутском районе – 29 (всего 102)

в Ангарске – 20 (всего 2 328).

в Усть-Илимске – 18 (всего 699).

в Братске – 17 (всего 1 285).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19: