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Ремонт двух дорог завершили в Усольском районе

Власти Приангарья сообщили о завершении ремонта двух дорог в Усольском районе Иркутской области.

Речь об участке между населёнными пунктами Большежилкино и Култук длиной девять километров. Ранее там покрытие было разрушено. Во время ремонта специалисты заменили водопропускные трубы, восстановили профиль трассы, уложили выравнивающий слой и асфальтобетонное покрытие, нанесли разметку, установили дорожные знаки и сигнальные столбики. На остановках общественного транспорта смонтированы автобусные павильоны. Ширина проезжей части теперь составляет шесть метров, с обеих сторон сделаны укреплённые обочины шириной по полметра. Стоимость работ по контракту – 145,8 миллиона рублей.

Сдан в эксплуатацию и участок региональной дороги «Подход к Ангарску» протяженностью четыре километра. Там строители устроили новое двухслойное асфальтобетонное покрытие, уложили новый асфальт. Благоустроены остановочные пункты, заездные карманы и тротуары, установлены новые автопавильоны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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