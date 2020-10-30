Контрабандисты из Усолья-Сибирского незаконно вывезли за границу древесину на 35 млн рублей

Организация, расположенная в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, незаконно вывезла за границу древесину стоимостью 35 миллионов рублей, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по региону.

Инцидент произошел в 2016 году. Компания, занимающаяся экспортом леса, заключила три внешнеэкономических контракта на поставку материалов из хвойных пород на территорию другого государства.

«Работниками данного предприятия в одно из таможенных подразделений Сибирского таможенного управления были представлены документы с заведомо ложными сведениями о происхождении древесины. В результате через таможенную территорию ЕврАэЗС незаконно перемещены лесоматериалы хвойных пород», – отмечается в сообщении.

Возбуждены три уголовных дела по статье «Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов», санкции которой предусматривают до 7 лет лишения свободы.

В настоящее время следователями производятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовного дела продолжается.