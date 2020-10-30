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Администрация Иркутского района организовала подвоз обедов сотрудникам местной больницы

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Администрация организовала обеды для бригад Иркутской районной больницы, работающих с пациентами с подозрением на Covid-19, сообщается на сайте районных властей.

«Сейчас для забора проб у нас выезжают бригады из Дзержинска, Оёка, Хомутово, Листвянки, Малого Голоустного, Большой Речки и Горохово. Врачи и младший медицинский персонал работают по 12 часов. Поэтому со своей стороны администрация Иркутского района оказывает посильную помощь в их работе. Только вместе мы сможем справиться с распространением заболевания», – приводятся в сообщении слова мэра территории Леонида Фролова.

Обеды бригадам врачей доставляют волонтеры. Кроме того, выделены три автомобиля для доставки медиков к пациентам.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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