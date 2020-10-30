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«Ночь искусств» пройдет в Иркутском музее декабристов в онлайн-формате 4 ноября

Иркутский музей декабристов в восьмой раз присоединится к всероссийской культурной акции «Ночь искусств» 4 ноября. На этот раз ввиду ограничений, связанных с неблагоприятной эпидситуацией, мероприятия пройдет в онлайн-режиме, сообщает пресс-служба организации.

Организаторы праздника подготовят театрализованную экскурсию «Гусар, давно гусар, всегда гусар!», которая будет представлена в записи на сайте и на странице музея в Instagram.

Мероприятие будет основано на фактах жизни одного из самых известных героев войны с Наполеоном Дениса Давыдова.

«История его службы Отечеству – своего рода образец служения воина, гусара и поэта. Крепкая дружба связывала Давыдова со многими будущими декабристами, а также с известными русскими поэтами, в частности с Александром Сергеевичем Пушкиным», – отмечается в сообщении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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