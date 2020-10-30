Оборудование для ковидных госпиталей Ангарска закупил АЭХК на 783 тысячи рублей

Девять концентраторов кислорода для лечения больных коронавирусной инфекцией закупил Ангарский электролизный химический комбинат (АЭХК), расположенный в Иркутской области, на общую сумму 783 тысячи рублей, сообщает пресс-служба компании.

В скором времени они поступят в Ангарскую городскую больницу №1, Лечебно-диагностический центр и Областной кожно-венерологический диспансер, где в настоящее время организованы госпитали для лечения пациентов с COVID-19.

Кислородные концентраторы используются в медицинских учреждениях для компенсации кислородной недостаточности при дыхательных расстройствах, оборудование способно снизить риск летальных исходов при тяжелых формах COVID-19.