Сбербанк усовершенствовал онлайн-тест на COVID-19

Сбербанк улучшил методологию Sber COVID-19 symptom checker – бесплатного онлайн-сервиса, позволяющего пользователю по симптомам и внешним факторам оценить риск заболевания коронавирусом и вероятность лёгкого течения болезни. Сервис был разработан на основе вероятностной модели искусственного интеллекта и усовершенствован с учётом последних медицинских данных.

В соответствии с последними данными мировой статистики в расчёт результатов было добавлено несколько новых симптомов COVID-19 и уточнены удельные веса добавленных ранее. Были скорректированы вопросы онлайн-теста, взамен устаревших были включены новые, в том числе про антитела.

Обновлённую версию теста уже прошло более 36 тысяч пользователей, информация о ней доступна клиентам банка в историях в Сбербанк Онлайн. Всего со времени запуска Sber COVID-19 symptom checker с его помощью проверилось более 250 тысяч человек.

Подобные опросники существуют во многих странах мира, в том числе в США и странах Евросоюза, но Сбербанк первым предложил сервис, который моментально выдаёт не только результаты, но и персонализированные рекомендации по профилактике коронавируса с учётом возраста и привычек каждого пользователя.

«В первую волну пандемии наш онлайн-тест, или, как мы его называем, симптом-чекер, продемонстрировал свою эффективность. Тогда высокий риск заболевания коронавирусом тест показал примерно у 10% респондентов. Они обратились к врачу, и те, кто уже заболел, начали вовремя проходить лечение, а те, у кого подозрения не подтвердились, стали серьёзнее относиться к мерам профилактики. Что не менее важно, у полностью здоровых, но мнительных людей наш симптом-чекер снял иррациональную тревогу и позволил жить более полной и насыщенной жизнью. В скором времени мы представим статистику результатов новой версии онлайн-теста и сравним её с весенней статистикой», – сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.