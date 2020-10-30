Средний размер ипотечных кредитов в России за год увеличился на 9,8% – до 2,7 млн рублей

Средний размер ипотечных кредитов в третьем квартале 2020 года в России вырос на 9,8% – до 2,7 миллиона рублей в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй.

В третьем квартале 2019 года кредит составлял в среднем 2,4 миллиона рублей.

«Во 2 квартале текущего года по сравнению с предыдущим кварталом средний чек ипотечного кредита сокращался сразу на 4,7% до 2,45 миллиона рублей. Таким образом, в третьем квартале данный показатель не только отыграл это падение, но и вышел на рекордные значения», – отмечается в сообщении.

В сентябре 2020 года средний размер ипотеки составил 2,7 миллиона рублей, что на 10,7% больше, чем годом ранее. В сентябре 2019 года это значение равнялось 2,5 миллиона рублей.