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Электронные ПТС будут оформляться с 1 ноября на весь импортируемый в Россию транспорт

Иркутская таможня сообщила, что с 1 ноября 2020 года паспорта транспортных средств (ПТС) на импортируемые в Российскую Федерацию автомобили будут оформляться в электронном виде.

<p>Источник: https://www.autostat.ru/</p>

Источник: https://www.autostat.ru/

При этом обязательный обмен имеющихся у автовладельцев бумажных ПТС на электронные паспорта не предусматривается. Однако при желании это можно сделать.

Администратором системы электронных паспортов в РФ определено АО «Электронный паспорт».

Всего 1 января по 30 октября 2020 года в Иркутской таможне на импортируемые в Россию машины было оформлено 398 ПТС, из них 87 –физическим лицам, 311 – юридическим.

Значительное количество автомобилей было ввезено из Белоруссии – 247; Киргизии – 69; Китая – 75. Машины ввозились также из Эстонии, Германии, Казахстана, Украины, Туркменистана и Армении.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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