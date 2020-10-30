В Приангарье объём производства продукции сельского хозяйства увеличился на 4%

За 9 месяцев 2020 года он составил 45,5 млрд рублей, что на 4 % выше аналогичного периода прошлого года. На долю региона приходится 11,4 % объёма продукции сельского хозяйства в Сибирском Федеральном округе. Доля агропромышленного сектора в валовом региональном продукте экономики области занимает около 5 %. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».

Илья Сумароков подчеркнул, что в Приангарье в сельской местности живут и работают свыше 500 тысяч человек, и важно создавать там рабочие места и достойные условия для жизни.

Отвечая на вопросы жителей области, министр рассказал, что для улучшения жилищных условий проживающих в сельских территориях, предусмотрены социальные выплаты на строительство или приобретение жилья. Средства предоставляются в рамках мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Претендовать на получение социальной выплаты могут, в первую очередь, работники агропромышленного комплекса, а также сотрудники организаций социальной сферы, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. Выплаты предоставляются в порядке очерёдности в пределах определённых лимитов средств. Приоритет в каждой категории отдаётся многодетным семьям. В 2020 году такую выплату получили 38 жителей региона.

Кроме того, гражданам, желающим построить или приобрести жильё в сельской местности, доступны льготные ипотечные займы. Можно получить до 3-х млн рублей сроком до 25 лет не более чем под 3 % годовых. Для благоустройства уже имеющегося жилья предусмотрены льготные кредиты. В соответствии с соглашением, заключенным с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, «сельскую ипотеку» предоставляют ОАО «Сбербанк Росси» и АО «Россельхозбанк».