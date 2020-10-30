Илья Сумароков: В Приангарье действуют более 50 мер господдержки для сельхозпроизводителей

На сегодняшний день в Иркутской области существует порядка 50 мер господдержки по различным направлениям сельского хозяйства: растениеводство, животноводство, переработка продукции и др. Предусмотрены как стимулирующие, так и компенсирующие выплаты. Для получения субсидий необходимо оформить статус сельхозтоваропроизводителя и заключить соглашение с министерством сельского хозяйства Иркутской области. Заключить соглашение возможно дистанционно с помощью личного кабинета сельхозтоваропроизводителя. Об этом сообщил министр сельского хозяйства Приангарья Илья Сумароков в ходе прямого эфира в социальной сети «ВКонтакте».



Кроме того, минсельхоз региона на конкурсной основе предоставляет гранты на создание крестьянского (фермерского) хозяйства, развитие материально-технической базы семейных животноводческих ферм, сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Илья Сумароков сообщил, что в области оказывается опосредованная, через предоставление субсидий сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям потребительской кооперации, государственная поддержка гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, занимающимся производством, переработкой и реализацией сельскохозяйственной продукции. В частности, предоставляются субсидии на закуп молока и мяса. За 9 месяцев 2020 года объём закупа молока у крестьянских (фермерских) и личных подсобных хозяйств в регионе составил 28,2 тыс. тонн, мяса – 2,3 тыс. тонн, выплачено субсидий на сумму 105, 3 млн и 46,6 млн рублей соответственно.