Альфа-Банк присвоил статус "Бизнес класса А" Группе Компаний Агат-Авто

Группа Компаний Агат-Авто получила статус «Бизнес класса А» от Альфа-Банка. Агат-Авто является одним из крупнейших холдингов на автомобильном рынке города Иркутска и Иркутской области на протяжении уже более 20 лет. За эти годы компанией реализовано более 30 000 единиц отечественной и иностранной автотехники. В настоящее время Агат-Авто является официальным представителем таких мировых автомобильных брендов как Nissan, Infiniti, KIA.

«Бизнес класс А» – премия Альфа-Банка, которую банк вручает с 2019 года корпоративным клиентам среднего и крупного бизнеса. Эксперты в области финансов, на основе комплексной оценки, выбирают среди клиентов самые эффективные, конкурентоспособные и устойчивые компании. Оценка учитывает срок деятельности компании, динамику и потенциал развития, а также другие показатели. Знак качества «Бизнес класса А» воплощен в эксклюзивной статуэтке из бетона и стекла, которая символизирует устойчивость и прозрачность бизнеса клиента банка.

"Мне очень приятно вручить премию «Бизнес класса А» компании Агат-Авто. Как и многие автомобилисты города, я хорошо знакома с их безупречным сервисом и автомобильными брендами, представленными в автосалонах Компании. Сегодня мое внимание привлекли несколько автомобилей. Поэтому, возможно, следующая наша встреча в автосалоне будет уже как покупателя и продавца", - отметила Ольга Беспечная, региональный управляющий АО «Альфа-Банк» в г. Иркутске.

«Награда от Альфа-Банка еще раз доказывает, что выбранная нами стратегия развития компании является правильной и ведет к укреплению наших позиций на автомобильном рынке Иркутской области. Мы также благодарны Альфа-Банку за то, что уже на протяжении 5 лет он является нашим надёжным партнером в финансовых вопросах: от расчетно-кассового обслуживания до инвестиций в бизнес», - подчеркнул Александр Богатырев, основатель и бессменный директор Группы Компаний «Агат-Авто».