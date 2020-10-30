Более 1,1 млрд рублей получит Иркутская область на борьбу с коронавирусом

В том числе дополнительно регион получит 994,8 млн рублей на федеральные выплаты медикам, 15,7 млн рублей будет направлено на оснащение лабораторий, которые делают тесты на ковид.

Кроме того, 89,9 млн рублей предусмотрены на обеспечение препаратами людей, которые проходят лечение амбулаторно. Напомним, на эти цели по поручению Президента РФ регионам выделено 5 млрд рублей.

Как сообщили в региональном минздраве, на сегодняшний день продолжается отгрузка препаратов для лечения больных коронавирусом в аптеки области. С 21 октября по 30 октября поступило более 18 тысяч упаковок азитромицина. На следующей неделе ожидается еще около 17,5 тысяч. Кроме того, в аптеки начал поступать арбидол, за неделю отгружено более пяти тысяч упаковок, ко 2 ноября ожидается еще около 6,5 тысячи упаковок. Также достигнута договоренность с АО «Фармстандарт» о поставке 30 тысяч упаковок данного препарата на аптечную базу в ближайшее время. В продажу также поступает дополнительно грипферон, гидроксихлорохин и коронавир.