В Иркутске введен запрет на проезд грузовиков в часы пик ​​

В Иркутске на год, с 20 ноября 2020 года по 1 декабря 2021 года, на автомобильных дорогах ежедневно в период с 7 до 10 часов утра и с 16:00 до 20:00 вводится временное ограничение движения грузовиков и транспортных средств с разрешенной максимальной массой более 5 тонн, тракторов и самоходных машин. Эти меры направлены на повышение пропускной способности автомобильных дорог города в часы максимальной нагрузки.

Временное ограничение движения транспортных средств не будет распространяться:

1) на пассажирские перевозки автобусами, в том числе международные;

2) на транспортные средства организаций, осуществляющих деятельность по содержанию автомобильных дорог местного значения;

3) на перевозку грузов, необходимых для предотвращения и (или) ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий;

4) на транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба;

5) на перевозки пищевых продуктов, животных, лекарственных средств, топлива (бензин, дизельное топливо, судовое топливо, топливо для реактивных двигателей, топочный мазут, газообразное топливо, уголь), семенного фонда, кормов, удобрений, почты и почтовых грузов;

6) на транспортные средства, осуществляющие перевозки грузов, обеспечивающие благополучную санитарно-эпидемиологическую обстановку (вывоз мусора, ликвидация свалок, проведение ассенизаторских работ);

7) на транспортные средства оперативных, городских аварийных, спасательных, медицинских служб, имеющих цветографические схемы, опознавательные знаки, надписи, специальные световые и звуковые сигналы.

Соответствующие дорожные знаки появятся на всех въездах в Иркутск.