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В Иркутске планируют скоординировать работу по оказанию помощи врачам

Администрация Иркутска и бизнес-сообщество скоординируют работу по оказанию помощи медицинским учреждениям. Руководители и владельцы крупных предприятий города в формате видеоконференции с мэром Иркутска Русланом Болотовым обсудили, какие меры поддержки бизнес-сообщество готово оказать.

По словам заместителя мэра – председателя комитета по социальной политике и культуре Виталия Барышникова, на территории города 14 учреждений перепрофилировано под ковидные госпитали. Совместно с региональным министерством здравоохранения обсудили конкретные предложения об оказании помощи и о потребностях этих лечебных учреждений.

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– Мы уже давно включились в эту работу, направили водителей и автомобили, чтобы оперативно развозить терапевтов по адресам, организовали доставку горячих обедов. Но это не значит, что на этом можно остановиться. Скорее наоборот, на базе администрации необходимо четко и отлажено координировать спрос и предложение по потребности медицинских учреждений. Важно эту работу синхронизировать, – подчеркнул мэр Руслан Болотов. – Ковидным госпиталям сегодня требуется медицинское оборудование – портативные аппараты гемодиализа и кислородные концентраторы. Сообща мы можем оказать помощь и в этом вопросе.

На сегодня сохраняется потребность в средствах индивидуальной защиты – в масках, перчатках, защитных экранах, респираторах. Также требуется одноразовая посуда, бутилированная вода. Есть необходимость в транспорте для развоза врачей по вызовам.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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