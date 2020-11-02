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9 компаний, которые предлагают больше всего вакансий в Иркутске

Специалисты системы поиска вакансий ГородРабот.ру проанализировали рынок труда в Иркутске и составили список компаний-лидеров, которые предлагают жителям города максимальное количество вакансий.

На 27 октября 2020 года на ГородРабот.ру размещено более 12 500 вакансий в Иркутске.

Первые четыре строки занимают компании, предлагающие вахтовый метод работы. Также в список работодателей-лидеров включены организации, которые предлагают работу преимущественно в самом Иркутске:

  1. Газстройпром (110 вакансий)
  2. Руссдрагмет (108 вакансий)
  3. Иркутская нефтяная компания (81 вакансия)
  4. ГазАртСтрой (81 вакансия).
  5. Слата ‒ открыто 75 вакансий;
  6. Балтбир ‒ 60 вакансий;
  7. Фармасинтез ‒ 58 вакансий;
  8. Почта России ‒ 51 вакансия;
  9. Центр Найма Водителей ‒ 41 вакансия.

Какую работу предлагают в Иркутске крупные компании?

Слата приглашает грузчиков, водителей категории С, контролёров торгового зала, рабочих склада, пекарей, уборщиц, администраторов и заместителей директора.

Балтбир ищет пекарей, водителей, продавцов-кассиров, грузчиков, сотрудников торгового зала, рабочих склада.

Фармасинтез предлагает работу технологам, экономистам, менеджерам, бухгалтерам, специалистам техподдержки, химикам.

Почте России нужны операторы по работе с клиентами, водители, грузчики, менеджер по обучению, специалист отдела продаж.

Центр Найма Водителей приглашает водителей такси и грузового такси.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


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