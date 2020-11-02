9 компаний, которые предлагают больше всего вакансий в Иркутске

Специалисты системы поиска вакансий ГородРабот.ру проанализировали рынок труда в Иркутске и составили список компаний-лидеров, которые предлагают жителям города максимальное количество вакансий.

На 27 октября 2020 года на ГородРабот.ру размещено более 12 500 вакансий в Иркутске.

Первые четыре строки занимают компании, предлагающие вахтовый метод работы. Также в список работодателей-лидеров включены организации, которые предлагают работу преимущественно в самом Иркутске:

Газстройпром (110 вакансий) Руссдрагмет (108 вакансий) Иркутская нефтяная компания (81 вакансия) ГазАртСтрой (81 вакансия). Слата ‒ открыто 75 вакансий; Балтбир ‒ 60 вакансий; Фармасинтез ‒ 58 вакансий; Почта России ‒ 51 вакансия; Центр Найма Водителей ‒ 41 вакансия.

Какую работу предлагают в Иркутске крупные компании?

Слата приглашает грузчиков, водителей категории С, контролёров торгового зала, рабочих склада, пекарей, уборщиц, администраторов и заместителей директора.

Балтбир ищет пекарей, водителей, продавцов-кассиров, грузчиков, сотрудников торгового зала, рабочих склада.

Фармасинтез предлагает работу технологам, экономистам, менеджерам, бухгалтерам, специалистам техподдержки, химикам.

Почте России нужны операторы по работе с клиентами, водители, грузчики, менеджер по обучению, специалист отдела продаж.

Центр Найма Водителей приглашает водителей такси и грузового такси.