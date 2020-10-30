Рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий в октябре 2020

Сервис Работа.ру проанализировал базу вакансий и составил рейтинг самых оплачиваемых предложений по итогам октября.

Высокую зарплату в октябре предлагают React Native разработчику в сервисе Сберавто — от 180 000 рублей в месяц. Вакансия предполагает опыт работы от 2 лет, опыт работы с платформой мобильных приложений React Native, а также умение работать со сборщиком модулей JavaScript Webpack. Преимуществом для кандидата станет широкий кругозор по технологиям и архитектурам. Успешному соискателю компания предлагает удаленную работу и ДМС.

Привлекательную зарплату до 300 000 рублей в месяц обещают ветеринарному врачу вызывной службы с опытом работы от 1 года. В обязанности специалиста войдут осмотр животных и диагностирование их болезней на территории клиента, лечение и вакцинация, а также консультирование хозяев питомца. Кроме хорошей оплаты, работодатель готов предложить сменный график или вахтовый метод по желанию, а для иногородних соискателей помощь с жильем.

Монтажнику-установщику изделий из искусственного камня работодатель готов платить до 250 000 рублей в месяц. Будущему сотруднику предстоит заняться установкой нестандартных изделий из акрилового камня и кварцевого агломерата. От успешного соискателя компания ожидает опыт работы от 1 года, опрятный внешний вид и наличие собственных инструментов.

От 100 до 200 000 рублей в месяц может получать стоматолог-терапевт. Успешному кандидату необходимо высшее образование, опыт работы на аналогичной позиции от 5 лет и наличие действующих сертификатов. Соискателям стоит учитывать, эта работа предполагает шестидневную рабочую неделю. Однако работодатель готов предоставить сотрудникам клиники и членам их семьи льготное медицинское обслуживание.

В строительную компанию требуется специалист алмазной резки с опытом работы не менее одного года. Такому сотруднику предлагают платить до 150 000 рублей в месяц. Кандидат должен быть вынослив физически и обязательно знать технологии производства работ. Среди обязанностей работника демонтажные работы и установка металлоконструкций.