Волонтеры БрАЗа помогают строить медицинский центр в Братске

К работам внутри медицинского центра на улице Курчатова в Братске подключились сотрудники Братского алюминиевого завода и студенты индустриально-металлургического техникума. Волонтерский десант уже несколько дней трудится, чтобы приблизить сроки сдачи стратегически важного для горожан объекта, сообщает ТРК "Братск".

Наталия Налоева, участник Рабочего совета БрАЗа:

— Мы рады быть причастными к такому событию. как строительство госпиталя и думаем, что его открывать нужно быстрее и наша помощь — это наш вклад в скорейшее его открытие.

Сборки ожидают сотни единиц медицинской мебели. Сотрудники завода помогают создавать интерьер, согласно плану расставляя шкафы, столы и кушетки. Работают с соблюдением всех санитарных норм.

Дмитрий Худолей, начальник участка:

— Помощь большая идет от БрАЗа, у нас электрики волонтеры работают, они стоят с нашим энергетиком и работают. К ним замечаний нет, ребята молодцы. Волонтеры по расстановке мебели, по уборке, во всех направлениях помощь идет от БрАЗа.

Здание, в котором завершаются отделочные работы, подключено к сетям электроснабжения, канализации, водо- и теплоснабжения, также продолжается монтаж медицинского оборудования. Медицинский центр будет сдан по завершению пуско-наладочных работ и сможет принять первых пациентов.