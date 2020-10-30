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Игорь Кобзев опроверг сообщения СМИ о запрете работать врачам с волонтерами

Губернатор Иркутской области опроверг информацию о запрете работать врачам с волонтерами.

– Читаю в СМИ о том, что региональный минздрав не рекомендует врачам сотрудничать с волонтерами и передвигаться на их транспорте. Скажу сразу – это неправда. И спекулировать на такой теме – просто недопустимо, – заявил Игорь Кобзев в Instagram.

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По его словам, сейчас все включились в борьбу с коронавирусом, отказаться от помощи волонтеров – значит не помочь тысячам людей, которые в этом нуждаются.

Добровольцы сотрудничают с 21 медицинским учреждением региона. Врачей возят на вызовы на дом. Ежедневно таким образом отрабатывается от тысячи до полутора тысяч заявок.

– Правительство Приангарья также включилось в эту работу. И сейчас количество служебных автомобилей, выделенных в помощь медикам, увеличили до 53. И при необходимости готовы предоставить больше. Кроме того, рассматриваем вопрос о возможности компенсации ГСМ для владельцев машин, – уточнил глава региона.

Напомним, что у губернатора Иркутской области на этой неделе был обнаружен коронавирус, и он был госпитализирован из-за проблем с легкими.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Игорь Кобзев опроверг сообщения СМИ о запрете работать врачам с волонтерами
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