В Бурятии 8 человек за сутки умерли от коронавируса

Эпидемиологическая ситуация в Республике Бурятии по-прежнему тяжелая: количество заболевших существенно превышает количество выздоровевших. По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 31 октября выявлено 235 новых случаев коронавируса, всего - 11 566. Из них 7 555 (65%) инфицированных приходится на жителей Улан-Удэ.

Из 235 новых случаев COVID-19: 139 чел. - обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 420 коек, занято – 2 094, свободно 326 коек. Занятость коечного фонда составляет 86,5%.

Амбулаторное лечение проходят 1 388 пациентов с COVID-19, наблюдается 7 689 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 7 910 (+138) человек.

Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией – 177 (+8) человек.