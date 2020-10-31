На пляжи запретят приходить с собаками и играть в спортивные игры в неотведенных местах

С 1 января 2021 года вступают в силу Правила пользования пляжами в Российской Федерации, соответствующий приказ МЧС России опубликован в среду на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, со следующего года предусматривается переход от выдачи разрешений на пользование пляжами к их декларированию по инициативе правообладателей.

Кроме того, гражданам запрещается брать с собой к водоему животных, кроме собак-поводырей. Посетителям пляжей запрещается играть в спортивные игры в неотведенных для этих целей местах, а также "допускать действия, связанные с подбрасыванием, нырянием и захватом купающихся". Нельзя будет купаться при подъеме на пляже красного или черного флагов, кроме того, нельзя будет заплывать за буйки, а также срывать или притапливать их.

Кроме того, приказом определено выполнение ряда мероприятий, направленных на обеспечение безопасности отдыхающих. Проверяется наличие и укомплектованность спасательных постов, дежурство на них подготовленных спасателей. Обязательным является обозначение границы заплыва в местах купания, а также наличие акта водолазного обследования дна пляжа в установленных для купания местах и отсутствие пунктов проката маломерных судов, гидроциклов и других плавательных средств, представляющих угрозу жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.

До настоящего времени соответствующие требования разрабатывались субъектами Российской Федерации в рамках Правил охраны жизни людей на водных объектах.