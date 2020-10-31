Опять рекорд, но еще не пик. В России выявлено 18140 заболевших коронавирусом

По данным на 31 октября, за последние сутки в России подтверждено 18 140 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число зараженных превысило 1, 6 млн.

Умерли за последние сутки 334 пациента, общее число скончавшихся достигло 27 990.

Напомним, что пик заболеваемости в России эксперты ожидают 8-10 ноябре, по их прогнозам в это время количество новых случаев составит 20-23 тыс. Аналитики Сбербанка прогнозируют пик заражения коронавирусом в России 8-12 ноября, на пике число новых случаев может достигнуть 23 тыс. Прогноз составлен на базе эпидемиологического симулятора, использующего математическую модель SEIR, которая помогает описать динамику распространения болезни. Роспотребнадзор также ожидает пик в начале ноября. По мнению ведомства, на пике число новых случаев за сутки не должно превысить 20 тыс.