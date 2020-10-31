Исполняющая обязанности главы Минздрава Приангарья ушла на больничный

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Иркутской области Анна Данилова ушла на больничный. Она сообщила "Вестям" , что причина - простудное заболевание.



Пока на работе её заменит заместитель министра Елена Голенецкая. Напомним, Анна Данилова исполняет обязанности министра здравоохранения региона с 16 октября. Она назначена на время проведения проверки в отношении главы областного Минздрава Наталии Ледяевой.