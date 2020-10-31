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Иркутский хирург стал членом Американской ассоциации педиатров

20 октября иркутского детского хирурга Юрия Козлова включили в список участников Американской педиатрической хирургической ассоциации. Об этом он сообщил в Facebook.

«За знания, умения и интерес к профессии получил членство и имеет право на все привилегии и прерогативы, исходящие из этого», — указано в документе.

Юрий Козлов является заведующий хирургическим отделением № 2 для новорожденных и недоношенных детей в городской Ивано-Матренинской детской клинической больнице. Доктор медицинских наук, профессор внес большой вклад в развитие и совершенствование хирургической и неотложной помощи новорожденным. Юрий Козлов написал множество научных материалов для российских и зарубежных журналов, научных монографий, руководств для врачей. Его авторству принадлежат шесть патентов Российской Федерации. В 2018 году хирургу присвоили почетное звание "Заслуженный врач Российской Федерации".


/ Сибирское Информационное Агентство /
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