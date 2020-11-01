1 ноября закрыта навигация на водохранилищах Иркутской области

На водохранилищах Иркутской области с 1 ноября до 15 мая закрыта навигация, выход маломерных судов на водные объекты запрещен. Инспекторы ГИМС планируют патрулировать прибрежные зоны. Нарушителям грозит административный штраф в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Выход на воду осенью связан с определенным риском для жизни и здоровья, поскольку судоводитель или пассажир могут оказаться в холодной воде, предупреждают эксперты.

“Надеяться на спасательный жилет нельзя – он способен держать на плаву, но согреть не может. Переохлаждение наступает очень быстро, и в подавляющем большинстве случаев люди просто не успевают добраться до берега. Факторов, которые могут вызвать опасную ситуацию, достаточно. Это сильные ветра, высокие волны, короткий световой день, низкая температура окружающей среды, способствующая обледенению элементов конструкции судна, потере его остойчивости и, как следствие, опрокидыванию”, – напоминает Александр Козлов, начальник Центра ГИМС Главного управления МЧС России по Иркутской области.