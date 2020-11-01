Коронавирус в Бурятии: 237 заболевших, 8 умерших за последние сутки

Ситуацию по коронавирусу в Республике Бурятии не удается стабилизировать: за последние сутки занятость коечного фонда увеличилась до 89,5%, зафиксировано 237 заболевших, 8 умерших, уровень заражения находится на очень высоком уровне – 2% в сутки.

По информации Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия, на 1 ноября выявлено 237 новых случаев коронавируса, из них 121 приходится на жителей Улан-Удэ. Всего с начала эпидемии в регионе выявлено 11 803 заболевших.

Из 237 новых случаев COVID-19: 156 человек – обследованы по обращению в связи с ОРВИ и пневмонией. Остальные – контактные, в том числе из домашних очагов, с другими ранее выявленными COVID-19.

В настоящее время в Республике Бурятия для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 2 428 коек, занято – 2 174, свободно 254 койки. Занятость коечного фонда составляет 89,5%.

Амбулаторное лечение проходят 1 449 пациентов с COVID-19, наблюдается 8 315 человек.

Всего выздоровели от COVID-19 – 7 998 (+88) человек.

За последние сутки в регионе 8 человек умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией, всего с начала эпидемии скончались 177 человек.