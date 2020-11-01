По прямой вверх. 240 заболевших коронавирусом зафиксировано в Приангарье

Рост числа заболевших коронавирусом в Иркутской области не прекращается и двигается по прямой вверх. Уровень новых заражений в регионе повысился до 1,0%. По данным оперативного штаба, на 1 ноября в Иркутской области подтверждены 240 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 24 789 заболевших.

За последние сутки умерли 8 человек, инфицированных коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались 566 человек: 446 (+6) от COVID-19, 120 (+2) от заболеваний, не связанных с вирусом.

За последние сутки выздоровели 116 человек, за весь период эпидемии – 19 750. Количество госпитализированных за сутки увеличилось на 30 до 3 907 человек.

Иркутская область находится на 10-м месте среди российских регионов по абсолютному числу заболевших за период эпидемии. Уровень новых заражений в регионе повысился до 1,0%. Тем не менее он пока ниже, если сравнивать с пиком первой волны, когда в конце июня-июля этот показатель составлял 2,5-3,0% в сутки.