Кроме крупных городов Иркутской области сегодня вспышки коронавируса зафиксированы в Тулуне и Эхирит-Булагатском районе. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе на 1 ноября.

Из 240 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

в Иркутске – 86 (всего 11 390),

в Ангарске – 41 (всего 2 428)

в Братске – 34 (всего 1 361).

в Эхирит-Булагатском районе – 28 (всего 707).

в Тулуне – 21 (всего 175).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

Иркутск – 11 390,

Ангарск – 2 428,

Иркутский район – 1 686,

Усть-Кут – 1 506,

Братск – 1 361.

По данным оперативного штаба, на 1 ноября в Иркутской области подтверждены 240 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 24 789 заболевших.