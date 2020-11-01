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Вспышки коронавируса зафиксированы в Тулуне и Эхирит-Булагатском районе

Кроме крупных городов Иркутской области сегодня вспышки коронавируса зафиксированы в Тулуне и Эхирит-Булагатском районе. Об этом свидетельствует карта распространения COVID-19 в регионе на 1 ноября.

Из 240 новых случаев за сутки больше всего обнаружено:

  • в Иркутске – 86 (всего 11 390),
  • в Ангарске – 41 (всего 2 428)
  • в Братске – 34 (всего 1 361).
  • в Эхирит-Булагатском районе – 28 (всего 707).
  • в Тулуне – 21 (всего 175).

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 Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 11 390,
  • Ангарск – 2 428,
  • Иркутский район – 1 686,
  • Усть-Кут – 1 506,
  • Братск – 1 361.

По данным оперативного штаба, на 1 ноября в Иркутской области подтверждены 240 новых случаев коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 24 789 заболевших.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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