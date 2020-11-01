Сегодня нет, но завтра будет. Власти Приангарья проверили наличие лекарств в аптеках

Сегодня в аптеки региона поступит очередная партия азитромицина, сообщил заместитель Губернатора Иркутской области Андрей Козлов. Однако при проверке выяснилось, что в аптека препарата пока нет.

– Одна из основных проблем в обеспечении лекарственными препаратами связана с их маркировкой. В настоящее время аптечная база и дистрибьюторы оперативно решают данный вопрос. В том числе вчера решилась проблема, связанная с маркировкой четырех тысяч упаковок Азитромицина, поступившего на областную аптечную базу. Препарат сегодня отгружают в МУП аптеки Иркутска, Ангарска, Шелехова, – сказал он.

По поручению главы региона Игоря Кобзева Андрей Козлов и генеральный директор аптечной базы (ОА ИООСАБ) Николай Сланченко проверили наличие антибиотиков и противовирусных препаратов для лечения коронавируса в аптеках Иркутска, в их числе МУП Иркутская аптека (аптека №80), аптека Фармэконом ( ул.Тимирязева), аптека Ригла (ул.Карла Маркса), аптека Эскулап (ул. Ленина).

– На момент посещения азитромицин отсутствовал. По информации фармацевтов аптек он закончился вчера, но поступление ожидают в ближайшие дни. В аптеках МУП Иркутские аптеки имелся антибиотик левофлоксацин. В аптеке Фармэконом имелся в достаточном количестве гриппферон. Во всех аптеках имелись в наличие противовирусные препараты в достаточном количестве, такие как ингаверин, кагоцел, номидес, реленза, лавомакс, амиксин, – пояснил Андрей Козлов.

Он также отметил, что данные препараты есть в аптеках других муниципальных образований области. На следующей неделе в регион поступит большая партия арбидола, азитромицина и гидроксихлорохина. Препараты оперативно будут отгружены в аптеки области. Кроме того, решен вопрос с маркировкой 19 тысяч упаковок гриппферона. Сейчас препарат находится в Москве, в ближайшие дни он поступит в Иркутскую область.