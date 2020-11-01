Великобритания вводит повторный локдаун

Великобритания вновь ужесточает ограничения, связанные с распространением коронавируса. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу вечером объявил о введении в Англии с 5 ноября до 2 декабря новых ограничительных мер на фоне распространения коронавируса COVID-19.

Коронавирус в Великобритании «распространяется быстрее, чем допускали наши медицинские советники в своих худших реалистичных прогнозах», сказал господин Джонсон во время выступления на британском ТВ. Он сказал, что в текущей ситуации локдауну «нет альтернативы».

Согласно распоряжению Джонсона, с четверга жители Англии "должны оставаться дома", кроме походов на работу или учебу, к врачу, в магазин или для помощи близким. Также разрешаются занятия спортом на свежем воздухе и прогулки. Школы, колледжи и университеты продолжат работать.

Бары и рестораны смогут обслуживать клиентов только навынос. Магазины (кроме продуктовых), парикмахерские, салоны красоты, спортзалы, а также места отдыха и развлечений должны приостановить работу. Поездки за рубеж, кроме рабочих, временно запрещаются.

Эти меры больно ударят по малому и среднему бизнесу, и пообещал предпринимателям поддержку.