Работающим с зараженными COVID-19 медикам выделят более 24 млрд рублей

Правительство выделит более 24,6 млрд руб. на стимулирующие выплаты, работающим с зараженными коронавирусом COVID-19. На выплаты медикам из резервного фонда правительства направят 8,6 млрд руб., еще более 16 млрд руб. пойдет на выплаты медицинским и иным работникам.

Более 8,6 млрд руб. пойдут на выплаты за «особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», следует из распоряжения.

Согласно второму документу, правительство также выделит более 16 млрд руб. на стимулирующие выплаты за «выполнение особо важных работ» медицинским и иным работникам, участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлен коронавирус.