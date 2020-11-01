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Впервые за сутки в мире выявлено 565 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в мире выявлено рекордные 565 тыс. новых случаев заражения, всего с начала эпидемии более 46 млн жителей планеты заразились COVID-19, умерли 1,2 млн заразившихся, это следует из данных университета Джонса Хопкинса. Умерли 1,2 млн заразившихся. 

Лидерами по числу заразившихся остаются США (9,1 млн), Индия (8,1 млн), Бразилия (5,3) и Россия (1,6 млн). Наибольшее число летальных случаев зарегистрировано в США (230 тыс.), в Бразилии (159 тыс.) и Индии (121 тыс.). Россия занимает 13-е место: в стране умерли более 27,7 тыс. заразившихся.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Очередной рекорд в России – 18665 заразившихся коронавирусом за сутки
Впервые за сутки в мире выявлено 565 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Работающим с зараженными COVID-19 медикам выделят более 24 млрд рублей
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