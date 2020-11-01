Новости

Мост через реку Лена закрыли, в нескольких муниципалитетах Приангарья ввели режим ЧС

В посёлке Тутура Жигаловского района Иркутской области закрыт мост через реку Лена. Наплавной мост повредило во время движения шуги - скоплений льда, которые образуются во ледостава.

Произошла подвижка моста, возникла угроза его срыва. Для того, чтобы избежать его разрушения, было принято решение перекрыть движение транспорта и людей.

Решением главы администрации Жигаловского района Игоря Федоровского введён режим ЧС на территории Чеканского, Рудовского и Тутурского муниципальных образований. Без возможности выехать находятся жители нескольких населённых пунктов. В посёлок Тутура прибыла группа спасателей с аэролодкой.

Сейчас у моста скопились лесовозы, бензовоз, контейнеровозы.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
Очередной рекорд в России – 18665 заразившихся коронавирусом за сутки
Впервые за сутки в мире выявлено 565 тыс. новых случаев заражения коронавирусом
Работающим с зараженными COVID-19 медикам выделят более 24 млрд рублей
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании