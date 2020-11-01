Мост через реку Лена закрыли, в нескольких муниципалитетах Приангарья ввели режим ЧС

В посёлке Тутура Жигаловского района Иркутской области закрыт мост через реку Лена. Наплавной мост повредило во время движения шуги - скоплений льда, которые образуются во ледостава.

Произошла подвижка моста, возникла угроза его срыва. Для того, чтобы избежать его разрушения, было принято решение перекрыть движение транспорта и людей.

Решением главы администрации Жигаловского района Игоря Федоровского введён режим ЧС на территории Чеканского, Рудовского и Тутурского муниципальных образований. Без возможности выехать находятся жители нескольких населённых пунктов. В посёлок Тутура прибыла группа спасателей с аэролодкой.

Сейчас у моста скопились лесовозы, бензовоз, контейнеровозы.